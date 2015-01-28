Оборудование в новых корпусах онкологического диспансера в Приморье установят уже в этом году

Завоз и монтаж медицинского оборудования в новые корпуса онкологического диспансера начнется после 15 ноября. Перед этим, 1 ноября, достраиваемое медучреждение будет подключено к отоплению. Об этом на заседании комитета по социальной политике ЗАКСа сообщил и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, для медицинского учреждения уже закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

К 15 ноября в помещениях, предназначенных для установки оборудования будут проведены все клининговые работы с учетом необходимых санитарных требований.

В настоящее время в новых корпусах онкодиспансера продолжаются строительные работы, которые ведет подрядная организация «ТехПромАтлант». Компании предстоит завершать работу, начатую другим подрядчиком, договор с которым расторгнут, в том числе – исправлять допущенные нарушения. На завершение строительства из бюджета края направлено 194 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]