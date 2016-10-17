Анонс на 27 октября

27 октября с 9.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока будет работать общегородская продовольственная ярмарка.

27 октября во Владивостоке в ДВФУ откроется региональный фестиваль всероссийского проекта «Nauka 0+».

27 октября в 16.00 во Владивостоке в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25) открытие выставки «ХХХ лет в подвалах чердака» фотохудожника Михаила Павина.

27 октября в 17.00 в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) открывается персональная выставка «Смешанная техника» молодого художника Миши Суньфеньхэскного. Вход свободный.

27-28 октября в 11.00 во Владивостоке в спорткомплексе «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1а) пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике.

27 октября в 19.00 в СК»Олимпиец» во владивостоке - матч «Спартак-Приморье» - «Университет» ( Сургут).

27 октября во Владивостоке в КСК «Фетисов Арена» - ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Нефтехимик» Нижнекамск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

27 октября в 17.00 Приморская государственная публичная библиотека имени А.М. Горького и Приморское отделение Союза российских писателей проводят творческий юбилейный вечер поэта Галины Якуниной с презентацией новой книги «Опыт счастья».

27 октября в 19.00 во Владивостоке в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится лекция, темой которой станет астрофизика. Прочтёт лекцию научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Вход свободный.

27 октября с 17.00 до 02.00 на острове Русский в корпусе C кампуса ДВФУ - фестиваль технологического искусства «Пуск».

27 октября в Доме офицеров Российской армии в Уссурийске солисты оперной труппы, хор и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра представят вокально-симфонический концерт к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого.

27 октября в 17.00 в приморской государственном музее им. Арсеньева (ул. Светланская, 20)— выставка «85. История театра в фотографиях, документах, воспоминаниях».

27 октября в 18.30 в театре им. Горького — спектакль «Эдит и ее демоны».

27 октября - Всемирный день аудиовизуального наследия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]