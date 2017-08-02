Совсем немного времени остается до наступления зимних холодов. Выставка-продажа «Российские меха» из Пятигорска поможет приморским модницам встретить первую стужу в тепле и уюте. А для каждого покупателя организаторы приготовили сюрпризы, какие именно?

Меховые изделия всегда значимы в условиях русской зимы. Они удобные, практичные и подчеркивают статус своего владельца. Правильно подобранное изделие принесет вам истинное удовольствие. На выставке-продаже «Российские меха» представлены шубы из норки, мутона, бобра и дубленки. Основной акцент цветовой гаммы приходится на классику. Сделать образ завершенным помогут меховые головные уборы. Купленные изделия на ярмарке долго прослужат своему хозяину, ведь все модели имеют сертификаты и гарантию качества. А для каждого покупателя есть уникальное предложение.

- Заветная шуба от российского производителя доступна каждому. Организаторы предлагают приятные бонусы: при покупке норковой шубы шапка идет в подарок, обменяют вашу старую шубку на новую, оценка изделия — от 10 до 20 тысяч рублей. Пенсионерам скидки до 20%. Также предусмотрена беспроцентная рассрочка и кредит сроком до двух лет. Милые дамы, приходите, ваши шубки ждут вас!

«Модно, комфортно и по приемлемой цене» — такой девиз выставки-продажи «Российские меха». Все модели отличаются легкостью, оригинальными фасонами, необычной фурнитурой. Спешите порадовать себя обновками! Выставка от пятигорских меховщиков продлится до 20 ноября включительно в ДК железнодорожников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]