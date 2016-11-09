В пятницу в Приморье местами пройдут дожди

Сегодня, 26 октября, синоптическая ситуация в крае не изменится, погоду по-прежнему будет определять антициклон, ядро которого скатится на акваторию Японского моря. В Приморье малооблачно и маловетрено. Ветер сменит своё направление на южное, и воздух будет интенсивно прогреваться, максимальные температуры воздуха после обеда достигнут отметок +8…+17 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, такая тёплая и сухая погода способствует увеличению класса пожарной опасности в лесах. В Приморском крае отмечается несколько очагов возгораний, и спасателям не удается окончательно справиться с пожарами, во многих районах ухудшена видимость из-за дыма, чувствуется запах гари.

Во Владивостоке антициклон также обусловил слабый ветер, поэтому создались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. В краевом центре объявлен 1 уровень опасности.

Днём в городе сохранится облачная погода, слабый ветер, по второй половине дня ветер сменит свое направление на юго-восточное, воздух прогреется до +11…+13 °С.

Ближайшей ночью погоду Приморья будет определять гребень япономорского антициклона, фон ночных температур останется без изменений. Завтра днём синоптическая ситуация начнёт меняться. На востоке края под влиянием антициклона сохранится малооблачная без осадков погода, а к западным границам подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем, и здесь местами начнутся дожди. Воздух прогреется до +6…+18 °С.

Во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, лишь вечером не исключен небольшой дождь. Температурный фон повысится на 2–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]