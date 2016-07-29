Движение по трассе Артем–Находка восстановят к утру 27 октября

В настоящий момент сотрудники АО «Примавтодор» продолжают отсыпку насыпи через реку Лобога в районе поселка Смоляниново.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, мост через реку Лобога не находится на содержании предприятия "Примавтодор", тем не менее, сотрудники немедленно откликнулись на просьбу краевого профильного департамента и приступили к выполнению объезда.

«Ни одно дорожное предприятие края не способно в кратчайшие сроки мобилизовать необходимое количество техники для аварийно-восстановительных работ. Больше суток здесь работают 15 самосвалов, катки, экскаваторы. В настоящий момент уже отсыпана насыпь длиной 100 метров и высотой три метра, уложено пять водопропускных труб», – сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов.

До вечера дорожники продолжат укреплять насыпь, ночью будет выполнено асфальтирование объезда. К утру 27 октября движение будет открыто.

В настоящий момент движение всех видов транспорта по мосту через реку Лобога закрыто. Движение легкового и грузового автотранспорта осуществляется через партизанскую трассу, водителей перенаправляют сотрудники ГИБДД.

Напомним, накануне движение на участке трассы Артем–Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]