Два человека получили травмы в результате ДТП на трассе Уссурийск-Пограничный

Столкнвоение Nissan Largo и Toyota Camry произошло 25 октября. Спровоцировал это серьезное дорожно-транспортное происшествие водитель микроавтобуса "Ниссан Ларго". Двигаясь со стороны Уссурийска в сторону Пограничного, перед разворотом он не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего оказался на пути у "Тойоты Камри", которая двигалась в попутном направлении. Удар и автомобили разбросало в разные стороны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, аварии пострадали два человека: водитель и женщина - пассажир микроавтобуса. У одного закрытая черепно-мозговая травма, а у женщины переломы.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Окт 26 2017 в 12:54 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]