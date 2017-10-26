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Два человека получили травмы в результате ДТП на трассе Уссурийск-Пограничный

Два человека получили травмы в результате ДТП на трассе Уссурийск-Пограничный

Столкнвоение Nissan Largo и Toyota Camry произошло 25 октября. Спровоцировал это серьезное дорожно-транспортное происшествие водитель микроавтобуса "Ниссан Ларго". Двигаясь со стороны Уссурийска в сторону Пограничного, перед разворотом он не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего оказался на пути у "Тойоты Камри", которая двигалась в попутном направлении. Удар и автомобили разбросало в разные стороны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, аварии пострадали два человека: водитель и женщина - пассажир микроавтобуса. У одного закрытая черепно-мозговая травма, а у женщины переломы.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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