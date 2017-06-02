Суд признал микробиологов ДВО РАН виновными за совершенное ... открытие!
Ученые на скамье подсудимых! Микробиологов ДВО РАН признали виновными за совершенное ... открытие! Весной этого года специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии обнаружили в морском грунте бухты Троицы редкий тропический организм. Вызываемые им инфекционные заболевания могут приводить к смерти. Ученые определили гриб вида гистоплазма уничтожили его штаммы и предупредили общественность об экологической угрозе в районе села Андреевка. Однако специалисты Роспотребнадзора подали на ученых в суд за то, что те не имеют лицензии для работы с высокопатогенными организмами. Во Владивостоке Мировой суд Советского района признал ученых ТИБОХа виновными и назначил им штраф в размере 85 тысяч рублей. Все подробности этой нашумевшей истории можно узнать в наших репортажах.
Валентин Стоник, директор ТИБОХ ДВО РАН, академик РАН: «Прошел суд и вынесено решение наказать наш институт штрафом. Конечно, мы законопослушные граждане и организация у нас законопослушная и мы будем выполнять решение суда. Но мы воспользуемся своим конституционным правом и подадим кассационную жалобу. Кассационный суд рассмотрит, и это будет окончательным решением».
Валерий Михайлов, заведующий лаборатории микробиологии ТИБОХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН: «Наше право защищаться. Я не понимаю, за что мы должны платить 85 тысяч рублей административного штрафа, уж лучше бы спасибо сказали за то, что мы это нашли. Причем после ваших публикаций нам и звонили, и писали из других концов России с просьбой выделить и прислать этот редкий организм в другие институты для коллекции, потому что это первый случай в России, когда удалось идентифицировать этот высокопатогенный микроорганизм. Но, конечно, мы этого сделать не можем, мы не имеем права такие грибы выращивать».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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