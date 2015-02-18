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Вчера, 20:19
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Авария на энергосетях оставила без света крупный микрорайон во Владивостоке. Обновление

Авария на энергосетях оставила без света крупный микрорайон во Владивостоке. Обновление

Фото: Informator.media

Крупная авария на энергосетях произошла во Владивостоке. В результате без света осталась большая часть района Эгершельда - начиная от железнодорожного вокзала и почти до остановки Казанский храм. Как сообщили в диспетчерской службе, причина отключений - авария на подстанции "Бурная". Ведутся восстановительные работы. О сроках их окончания диспетчер не сообщает. 

21.04: Электричество постепенно возвращается в дома жителей Эгершельда.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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