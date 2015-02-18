Авария на энергосетях оставила без света крупный микрорайон во Владивостоке. Обновление
Крупная авария на энергосетях произошла во Владивостоке. В результате без света осталась большая часть района Эгершельда - начиная от железнодорожного вокзала и почти до остановки Казанский храм. Как сообщили в диспетчерской службе, причина отключений - авария на подстанции "Бурная". Ведутся восстановительные работы. О сроках их окончания диспетчер не сообщает.
21.04: Электричество постепенно возвращается в дома жителей Эгершельда.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.08.2017 Крупная энергоавария оставила без света и воды сотни домов во Владивостоке
-
06.03.2016 Из-за порыва электрокабелей часть Владивостока осталась отключена от света и горячей воды
-
20.02.2016 Из-за аварии на электросетях часть Владивостока осталась без света
-
26.11.2015 Из-за обрыва электролиний часть Владивостока осталась без света
-
05.03.2015 Из-за аварии на электросетях часть владивостокцев осталась без света
-
18.02.2015 Из-за аварии на электросетях жители Эгершельда остались без света
Добавить комментарий