Авария на энергосетях оставила без света крупный микрорайон во Владивостоке. Обновление

Крупная авария на энергосетях произошла во Владивостоке. В результате без света осталась большая часть района Эгершельда - начиная от железнодорожного вокзала и почти до остановки Казанский храм. Как сообщили в диспетчерской службе, причина отключений - авария на подстанции "Бурная". Ведутся восстановительные работы. О сроках их окончания диспетчер не сообщает.

21.04: Электричество постепенно возвращается в дома жителей Эгершельда.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]