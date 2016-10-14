Приморский театр молодежи вернулся с триумфальных гастролей в Благовещенске. За десять дней артисты сыграли 23 спектакля, из них два — на выезде, в городе Свободном. Зрители оказали приморцам самый теплый прием. О поездке и начале нового сезона — далее.

Артисты Приморского молодежного объездили весь край — не только города, но даже поселки, куда не заглядывают другие театры. В Благовещенск отправились девять лучших спектаклей.

Игорь Смирнов, артист Приморского театра молодежи: «В принципе, до приезда актеров у нас уже были аншлаги. Актеры еще не приехали, а аншлаги уже были. И сарафанное радио отлично сработало после первого спектакля, и не то что аншлаги были, а сверханшлаги!»

«Волшебник Изумрудного города» вызвал бурю эмоций в зале Амурского театра. Так же, как и другие сказки с масштабными декорациями и прекрасными костюмами.

Мария Зизенкова, актриса Приморского театра молодежи: «И когда все стоят, все встают и не отпускают с овациями со сцены, это невозможно передать даже!»

«Герой нашего времени», «Капитанская дочка», «Завтра была война» — драматические постановки заставили зрителей плакать и нести на сцену цветы, чего раньше они не делали даже для своих артистов.

Анна Проскокова, актриса Приморского театра молодежи: «На последнем спектакле, на «Войне», вышли мужчины, подарили нам цветы, на «Герое» вышли женщины, которые дарили цветы — маленькая победа произошла!»

В Благовещенске даже появились перекупщики, которые втридорога продавали билеты на спектакли Приморской молодежки. Все это — результат грамотной рекламной кампании, которую провели сотрудники театра. Успех гастролей воодушевил артистов. С новыми силами готовится первая премьера сезона — «Собачье сердце» по Булгакову.

- И боже вас сохрани, не читайте за обедом советских газет!

Герман Авеличев, режиссер-постановщик спектакля: «Мне это произведение интересно, и я хочу с ним работать. Мне кажется, оно может натолкнуть человека на какие-то мысли, если, конечно, они у человека есть».

А в воскресенье, 29 октября, Театр молодежи устраивает прощание со спектаклем «Одноклассники.ру». Много лет он шел с большим успехом и теперь, по разным причинам, уходит из репертуара.

Юрий Гончаров, художественный руководитель Приморского театра молодежи: «Это прощание и благодарность всем, кто его делал, всем, кто в нем играл и играет, всем зрителям, которые этот спектакль полюбили».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]