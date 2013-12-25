Во Владивостоке ребенок попал под колеса автомобиля

Ребенок неожиданно выбежал на дорогу в районе улицы Русской, 72, где был сбит автомобилем, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на avtopatrul_prim.

Мальчик играл во дворе, вдруг неожиданно он выбежал на дорогу, по которой двигался автомобиль. В результате ДТП ребенок госпитализирован.

Как утверждают хозяйка автомобиля, она ехала на небольшой скорости, 11-летний мальчик, не глядя перед собой, выбежал на дорогу, она просто не успела затормозить. Дети играли в игру "кто быстрее добежит".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]