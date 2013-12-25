Во Владивостоке ребенок попал под колеса автомобиля
Ребенок неожиданно выбежал на дорогу в районе улицы Русской, 72, где был сбит автомобилем, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на avtopatrul_prim.
Мальчик играл во дворе, вдруг неожиданно он выбежал на дорогу, по которой двигался автомобиль. В результате ДТП ребенок госпитализирован.
Как утверждают хозяйка автомобиля, она ехала на небольшой скорости, 11-летний мальчик, не глядя перед собой, выбежал на дорогу, она просто не успела затормозить. Дети играли в игру "кто быстрее добежит".
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.10.2017 Во Владивостоке ребенок угодил под колеса пассажирского автобуса
-
26.05.2016 Во Владивостоке микроавтобус сбил ребенка
-
15.09.2015 Во Владивостоке хозяйка малолитражки сбила ребенка
-
29.01.2015 В Приморье школьник попал под колеса автомобиля
-
14.05.2014 Во Владивостоке 6-летний мальчик бросился под колеса джипа
-
25.12.2013 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Приморье
Добавить комментарий