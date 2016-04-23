Проезд по находкинской трассе открыт для всех видов транспорта
Восстановлено движение всех видов транспорта по трассе Артем–Находка, на участке в районе Смоляниново. В настоящий момент продолжаются работы по асфальтированию временного объезда через реку Лобога.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, за ночь 100-метровая насыпь была полностью отсыпана скальным грунтом и уплотнена для проезда всех видов транспорта.
Утром, с наступлением положительной температуры воздуха началось асфальтирование временного объезда через реку Лобога. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
Напомним, движение на участке трассы Артем–Находка между поселком Смоляниново и селом Романовка было приостановлено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции моста через реку Лобога.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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