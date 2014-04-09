Сточные воды загрязняют реку Комаровка в районе Уссурийска
Сточные воды загрязняют реку Комаровка в районе Уссурийска. Прорвало сточную трубу в районе завода "Родина" и грязная вода хлынула в реку Комаровка. Сообщение об этом появилось накануне, 26 октября, на популярном уссурийском паблике Инстаграм mark2_che.
Просьба к экологам - обратить внимание на этот беспредел, ведь, по словам местных жителей, в эту реку заходит и красная рыба.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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