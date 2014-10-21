Лучшие по профессии. В рамках программы «Развитие образования Приморском крае» в Уссурийске во второй раз провели конкурс будущих поваров, слесарей, строителей и мебельщиков. Он помогает детям инвалидам, имеющим проблемы со здоровьем, найти свой путь в жизни. В автомобильно-техническом колледже Уссурийска собрались 15 участников нацконкурса, кто-то из них представит Приморье на дальневосточном чемпионате.

Фаршированный сазан — блюдо для гурманов. И даже для профессионалов готовить его — дело непростое. Участникам конкурса среди начинающих поваров три часа дали, чтобы они показали все, на что способны. Незнакомая обстановка да еще пристальный взгляд экспертов — дополнительный стресс на кулинарном поединка.

Иванна Чиж, мастер производственного обучения: «У нас вообще по программе должен был судак быть, но судака мы не нашли, поэтому заменили его на сазана. Это тоже рыба непопулярная для приготовления».

А на другой площадке штукатуры взяли свой рабочий инструмент. Строительные специальности нынче в моде. В Приморье возводят дома, порты, торговые центры. В конкурсе профмастерства лучших выявляют также среди слесарей, мебельщиков и вышивальщиц.

Сергей Лысак, участник конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»: «Задание хорошее, первый раз выполняю. Я маяки поставил, середину штукатурю, наношу смесь. Я с пятого класса занимаю штукатуркой, мне нравится!»

Национальный чемпионат «Абилимпикс» уже во второй раз проходит в Приморье. Он дает возможность студентам с ограниченным здоровьем раскрывать свой талант. Они еще учатся, но уже считаются лучшими на курсе. В районах края создают условия для таких ребят. Например, 51-й колледж в Уссурийске стал базой инклюзивного образования в Приморье. Профессию наравне с обычными ребятами тут осваивают десятки человек с отклонением в здоровье.

Наталья Шадрина, главный специалист-эксперт департамента образования и науки администрации Приморского края: «Конечно, список профессий еще не очень большой, но при этом дети с инвалидностью обучаются во всех 31 колледже Приморского края».

Призеры и победители «Абилимпикса» не будут иметь проблем с трудоустройством. Между тем проблему трудоустройства инвалидов в Приморье стараются решать активно. По региональному закону, предприятие с численностью штата более 35 человек, обязано выделить вакансию для человека с ограниченными возможностями

Жанна Винникова, начальник отдела по работе с инвалидами Приморского центра занятости населения: «Большинство выпускников самостоятельно ищут себе работу. Но есть ребята, которые затрудняются найти работу, и наши двери для них открыты. Так, в этом году к нам обратились 39 выпускников, имеющих инвалидность».

Специалисты уверены, включение Приморского края в международное движение Abilympics International позволит расширить спектр возможностей людей с инвалидностью, оказать им помощь в трудоустройстве. Развитие инклюзивного образования стало приоритетным для государства. По поручению президент страны Владимира Путина, новые образовательные стандарты, должны открывать равные возможности для всех.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]