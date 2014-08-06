Александр Ролик: Программу "Земский доктор" предлагают распространить на средний медперсонал
"Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом от 26 октября 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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