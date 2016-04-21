В Партизанске представляют новый клубный проект «Национальности в библиотеке». Видеорепортаж Ольги Катренко
Клуб народностей в библиотеке — новый проект из Партизанска — представят на краевом конкурсе по геополитике. А пока в центральной городской библиотеке день основания отмечают «Сябры Беларуси». Три года назад партизанцы с белорусскими корнями стали формировать передвижной музей и рассказывать приморским землякам об истоках. Поздравить молодое общество пришли соседи по библиоклубу и наша съемочная группа.
Белые русы впервые упоминаются в средневековых списках Литвы. Их называли поначалу Белой стеной из-за льняных рубашек и паневы, рассказывает Татьяна Рычкова, словно сама все это видела. С легендарных времен до нас, по крайней мере, ткань и модели народного костюма дошли.
А юбки подбирали в тон соседям… На границе с Литвой — желтого, с Украиной — ярко-малинового цвета. Спокойная клетка у председателя «Сябров Беларуси» — точно, как и было в давние времена на стыке Витебщины и Смоленщины. И только лен, только лен...
Татьяна Рычкова, председатель общества «Сябры Беларуси»: «В этой рубахе мама нашей партизанской белоруски, Галины Шаровой, выходила замуж».
Гости «Сябров» — корейское общество пенсионеров «Ноиндан», татарские друзья — и слушают, и свою историю вспоминают. Как одни перешли Туманган в 1864-ом, а другие поднимать шахтерский город прибыли уже в XX веке… У дружбы в Партизанске и главный цвет оказался одним и тем же — белым.
Тимофей Ли, председатель корейского общества «Ноинадан»: «Наши корейские предки носили белое, без вышивок».
И вышивали корейцы, как белорусы, цветы и птиц… У Аллы Ли — еще с сахалинских времен сохранилось бабушкино наследство.
Алла Ли, участник корейского общества «Ноиндан»: «Вышивка крестом, а где-то и гладью, и все в сундуке у меня».
Аромат белорусских драников — со шкварочкой или луком, дальневосточный чай на травах и гвоздь праздника — чипсы по средневековому рецепту. Это локшины, блинчики из картофельного крахмала.
Светлана Цымбал, участник общества «Сябры Беларуси»: «Пекутся маленькие: либо сладкие, либо соленые — приятно похрустеть».
И встретиться приятно в теплом добром доме, где книги — настоящие друзья людей. А идеи способны прославить Приморский край. Проект «Национальности в библиотеке» скоро представят во Владивостоке. Но ему уже предрекают всероссийский успех.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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