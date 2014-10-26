Владивостокцев приглашают почтить память жертв политических репрессий

В понедельник, 30 октября, в краевом центре пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Принять участие в митингах памяти приглашаются школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественных объединений и все желающие жители и гости Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Владивостока, памятные мероприятия начнутся в 12 часов в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова. Здесь состоится памятный митинг и церемония возложения цветов к Свече памяти.

После этого собравшиеся отправятся к Мемориалу жертвам политических репрессий, расположенному на Лесном кладбище. Здесь ориентировочно в 12.30 начнётся церемония возложения цветов к мемориалу. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл».

По завершению памятного митинга на Лесном кладбище представители общественности отправятся к мемориальному камню жертвам политических репрессий на улице Ряжской, 10. Здесь также состоится памятный митинг. Его начало запланировано на 13 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]