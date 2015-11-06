Из Приморья в КНР не выпустили крупную партию рогов северного оленя

В торговом порту Владивостока задержана крупная партия лома рогов северного оленя, предназначенная для экспорта в Гонконг.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проведения ветеринарного контроля экспортируемой продукции в торговом порту Владивостока был приостановлен вывоз партии лома рогов северного оленя. Более 10 тонн рогов оленя одомашненной породы прибыли из города Анадырь Чукотского автономного округа для отправки груза на экспорт в Гонконг.

На большей части упаковки товара отсутствовала маркировка, что является нарушением ветеринарных норм Евразийского Экономического союза и не позволяет идентифицировать товар.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]