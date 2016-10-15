Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке
Во вторник, 31 октября, в муниципальной библиотеке «Бук» состоится лекция «Мир снова изменился». Прочтёт её профессор физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Алексей Чуличков, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
«К концу ХIХ века ясные и, казалось бы, незыблемые представления о пространстве, времени, энергии, строении материи и действующих на нее силах привели к удивительным успехам в создании машинного производства, существенно облегчившего физический труд, – сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Однако пришел век ХХ и новые открытия в мире макро- и микроявлений привели к существенным изменениям. На место интуитивно ясных классических постулатов пришли новые, неклассические. Смысл новых открытий оказался более близким к традиционным представлениям об устройстве мира, ближе к мифам и учениям античных философов, чем к идеям материализма. Об этих двух картинах мира − классической и неклассической, пойдет речь на встрече с профессором Алексеем Чуличковым».
Начало мероприятия в 19.00, вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2017 Анонс на 27 октября
-
14.10.2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
-
07.10.2017 Анонс на 8 октября
-
17.06.2017 Во Владивостоке снова вспоминают Владимира Высоцкого
-
02.11.2016 Юридическая консультация во владивостокской библиотеке им. А.П. Чехова переносится с 3 на 10 ноября
-
15.10.2016 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни?
Добавить комментарий