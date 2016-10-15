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Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке

Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке

Во вторник, 31 октября, в муниципальной библиотеке «Бук» состоится лекция «Мир снова изменился». Прочтёт её профессор физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Алексей Чуличков, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«К концу ХIХ века ясные и, казалось бы, незыблемые представления о пространстве, времени, энергии, строении материи и действующих на нее силах привели к удивительным успехам в создании машинного производства, существенно облегчившего физический труд, – сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Однако пришел век ХХ и новые открытия в мире макро- и микроявлений привели к существенным изменениям. На место интуитивно ясных классических постулатов пришли новые, неклассические. Смысл новых открытий оказался более близким к традиционным представлениям об устройстве мира, ближе к мифам и учениям античных философов, чем к идеям материализма. Об этих двух картинах мира − классической и неклассической, пойдет речь на встрече с профессором Алексеем Чуличковым».  

Начало мероприятия в 19.00, вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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