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Анонс на 29 октября

29 октября с 10.00 до 15.00 клуб «Юный патриот Родины» Владивостока (Океанский проспект, 43) административный корпус проводит день открытых дверей.

29 октября на большой сцене Примогорского академического театра им. Горького (ул. Светланская, 49) — музыкальный концерт заслуженной артистки России Ларисой Белобровой «Моменты...».

29 октября г. Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Лично-командное Первенство по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока 2002 г.р.

29 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Ак Барс» Казань. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

29 октября г. Томск. ФК «Томь» Томск – ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 20 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

29 октября - День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября — Всемирный день псориаза.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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