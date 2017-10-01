Анонс на 29 октября
29 октября с 10.00 до 15.00 клуб «Юный патриот Родины» Владивостока (Океанский проспект, 43) административный корпус проводит день открытых дверей.
29 октября на большой сцене Примогорского академического театра им. Горького (ул. Светланская, 49) — музыкальный концерт заслуженной артистки России Ларисой Белобровой «Моменты...».
29 октября г. Владивосток, дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Лично-командное Первенство по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока 2002 г.р.
29 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Ак Барс» Казань. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
29 октября г. Томск. ФК «Томь» Томск – ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 20 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.
29 октября - День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября — Всемирный день псориаза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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