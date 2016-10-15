Анонс на 28 октября

28 октября во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках образовательной программы «Восточный старт» состоится встреча с космонавтом-испытателем госкорпорации «Роскосмос», не имеющим опыта космических полетов, Николаем Чубом.

28—29 октября во Владивостоке в ДВФУ будет проходить турнир робототехников Robotics Tournament. Мероприятие будет проходить на 12 уровне корпуса А кампуса ДВФУ: открытие — 28 октября в 9.30, финал — 29 октября с 12.00.

28 октября во Владивостоке на о. Русский в корпусе C кампуса ДВФУ состоится фестиваль технологического искусства «Пуск».

28 октября во Владивостоке с 10.00 до 16.00 в Пушкинском театре пройдут конференции в формате TED и TEDx. Это очень необычный формат межотраслевой конференции. То, что происходит на TEDxVladivostok, можно упрощенно описать так: в течение дня самые разные спикеры – от ученых и артистов до коллекционеров и спортсменов – выходят на сцену, встают на круглый красный коврик и на 18 минут погружают зрителей в свой мир: делятся открытиями, рассказывают истории, призывают разделить их точку зрения или оспорить ее.

28 октября в селе Барабаш национальный парк «Земля леопарда» проводит субботник, который состоится у границ особо охраняемой природной территории. Всех добровольцев ждет чай на травах и экскурсия по экологическому маршруту «Тропой леопарда». Сбор добровольцев состоится в 11.00 в селе Барабаш по адресу ул. Хасанская, 6а – здание визит-центра ФГБУ «Земля леопарда».

28 октября во Владивостоке с 9.00 до 18.00 на центральной площади будет проходить общегородская ярмарка.

28 октября во Владивостоке в 10.00 музей исторической техники на Садгороде проведет автопробег в преддверии Дня автомобилиста. Вход в музей будет бесплатным, а гости получат возможность не просто увидеть старинные автомобили в действии, а прокатиться на них в качестве пассажиров.

28 октября во Владивостоке на о. Русский в 12.00 (лесной массив 10 км Университетского проспекта) состоятся открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по безснежным дисциплинам ездового спорта.

28-29 октября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу (троеборье) среди мужчин и женщин. Начало в 10.00, открытие 28 октября в 13.15.

28-29 октября г. Владивосток, шахматный клуб (ул. Борисенко, 60). Командный турнир по шахматам памяти Л.В.Семенова среди команд детских коллективов. Финал, «Классические шахматы».

28-29 октября г. Владивосток. Чемпионат Приморского края по спортивному туризму, дистанция горная.

28-29 октября г. Уссурийск, МАУ СОК «Ледовая арена» (ул. Краснознаменная, 161а). Открытое Первенство Приморского края по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Открытие 28 октября в 10.00.

28-29 октября г. Уссурийск. Командный Чемпионат и Первенство Приморского края по каратэ.

28 октября — Международный день анимации.

28 октября — День создания армейской авиации России.

28 октября — День бабушек и дедушек в России.

28 октября — Всероссийский день гимнастики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]