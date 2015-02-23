Клуб «Юный патриот Родины» во Владивостоке проводит день открытых дверей
В воскресенье, 29 октября, клуб «Юный патриот Родины» городского Дворца детского творчества приглашает мальчиков 1-8 классов и их родных на день открытых дверей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, ежегодно в этот клуб приходят около 100 человек. Дети с шести лет изучают начальное техническое моделирование, рукопашный бой, плавание, экологию и туризм. Ребята постарше занимаются в отрядах юных друзей кадетов и гардемаринов, пограничников и морских пехотинцев, летчиков и десантников. В качестве неформального филиала ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота воспитанники клуба выступают на многих концертных площадках города, кораблях ТОФ, перед ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в памятных городских мероприятиях.
В программе дня открытых дверей: знакомство с преподавателями и материально-технической базой, просмотр видеофильмов о деятельности клуба, показательные выступления по сбору и разбору автомата Калашникова, а также знакомство с творческими кружками объединения.
Клуб «Юный патриот Родины» ждёт мальчишек и их родителей с 10 до 15 часов по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус.
Дополнительная информация по телефонам:
256-39-43, Галина Викторовна Кисилева, руководитель;
250-11-07, Наталья Ивановна Фирсова, заместитель.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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