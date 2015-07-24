В Приморье в ДТП погиб мотоциклист
ДТП со смертельным исходом произошло в районе 7 км автодороги Ракитное—Маревка.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, сотрудники ГАИ установили, что 21-летний мотоциклист двигался со стороны села Ясная Поляна в направлении Орехово. На большой скорости водитель потерял управление и столкнулся с микрогрузовиком.
В момент происшествия 32-летний водитель микрогрузовика остановился на выезде из лесного массива, чтобы пропустить мотоциклиста.
В результате автоаварии водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался.
Погибший управлял транспортным средством без соответствующих документов. Обучение на право управления транспортным средством он ранее не проходил, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.
Стаж вождения водителя микрогрузовика более 5 лет. В 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.
Назначено проведение ряда экспертиз. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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