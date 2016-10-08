В «Океане» состоится встреча с космонавтом-испытателем

Во Всероссийском детском центре «Океан» 28 октября состоится встреча с космонавтом-испытателем, не имеющим опыта космических полётов Николаем Чубом.

В детском центре для ребят гость проведет обучающее занятие в лаборатории «CanSat — Спутника», а 29 октября — утреннюю зарядку.

Отметим, сейчас в «Океане» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» впервые реализуется программа «Восточный старт». Ребята из 16 регионов на протяжении 21 дня будут заниматься моделированием ракет, построением спутников и роботов, дистанционным зондированием Земли, 3D-печатью и журналистикой. В конце смены школьники запустят собственные модели ракет.

Программа пребывания гостя:

10.30 – 11.30 экскурсия по тематическим лабораториям «Роскосмос»;

11.30 – 13.00 обучающее занятие для ребят;

13.00 – 14.00 обзорная экскурсия по Центру;

19.30 – 21.00 участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Весёлые старты».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]