Программа "Диалоги о культуре" от 27 октября 2017 года
Вовлечь молодое поколение в культурную жизнь города — очень легко. Игорь Чеботарев знакомит молодых людей с творчеством популярных владивостокских музыкантов, а также создает атмосферу, в которой легко развивать свои творческие способности. Провести вечер в теплой обстановке, поделиться музыкальным опытом и попробовать свои силы на сцене может каждый. Просто приходите на квартирник со светлым названием «Лампа». Подробнее о нем в программе «Диалоги о культуре» рассказал куратор проекта Игорь Чеботарев. Ведущая программы - Кристина Радченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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