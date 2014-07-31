Во Владивостоке профессионалы и новички соберут беспилотники за 24 часа

Турнир робототехников Robotics Tournament пройдет в Дальневосточном федеральном университете 28-29 октября. Школьники, студенты, профессионалы и новички за 24 часа соберут и запрограммируют роботов на автономное прохождение полосы препятствий. Создавать беспилотники будут 117 участников всех возрастов. Соревнования проводят ДВФУ и Центр развития робототехники г. Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Чтобы стать участником турнира, вовсе не обязательно быть робототехником со стажем. Директор Центра развития робототехники Сергей Мун отмечает: строить, создавать и программировать беспилотники можно в любом возрасте.

Соревнования будут проходить в формате хакатона в течение суток. Для сборки роботов команды получат одинаковые комплекты деталей, а недостающие элементы смогут распечатать на 3D-принтерах, которые будут в открытом доступе. Через 24 часа участники презентуют прототипы жюри и выпустят роботов на импровизированную полосу препятствий. Команда, чей беспилотник справится с заданием быстрее остальных, получит приз — комплект для сборки гоночного квадрокоптера.

Robotics Tournament будет проходить на 12 уровне корпуса А кампуса ДВФУ: открытие — 28 октября в 9.30, финал — 29 октября с 12.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]