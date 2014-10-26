Анонс на 30 октября

30 октября в 12.00 в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова во Владивостоке пройдет митинг памяти жерт политических репрессий и церемония возложения цветов к Свече памяти.

30 октября в 12.30 во Владивостоке на Лесном кладбище пройдет церемония возложения цветов к мемориалу жертвам политических репрессий.

30 октября в 13.00 — памятный митинг у мемориального камня жертвам политических репрессий на улице Ряжской, 10 во Владивостоке.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России.

30 октября - День основания Российского военно-морского флота.

30 октября - День инженера-механика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]