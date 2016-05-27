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Экспорт кукурузы из Приморья в Японию может вырасти до 100 тысяч тонн ежегодно

Экспорт кукурузы из Приморья в Японию может вырасти до 100 тысяч тонн ежегодно

Фото: Администрация ПК

Пробная партия приморской кукурузы отправлена 27 октября в Японию. Об этом сообщили на очередном заседании Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства в Приморском крае.

По словам экспертов, на данный момент составлен предварительный список местной сельхозпродукции для изучения возможности экспорта в страны АТР. Кормовыми культурами из Приморья заинтересовалась крупная японская компания. Для исследования им было передано шесть образцов кукурузы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Получены положительные отзывы, подписан контракт на поставку пробного контейнера кукурузы, который в пятницу морем будет отправлен в Японию. Всего японская сторона намерена импортировать из Приморья до 100 тысяч тонн кукурузы ежегодно», – сказал директор ООО «Агрофонд-П» Сергей Дудник.

Кроме того, японцам преданы на исследование образцы сои высокобелкового сорта «Муссон».

Эксперты отметили, что в настоящее время Минсельхоз РФ совместно с Правительством РФ подготавливают программу поддержки экспорта, в первую очередь зернового.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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