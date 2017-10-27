Перед судом предстанет житель Артема, обвиняемый в серии краж автомобильных аккумуляторов
В ночное время в Артеме были похищены аккумуляторы с большегрузных автомашин, находившихся на территории автостоянки на улице Кирова, а также на улице Сахалинской. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, полицейские установили личность злоумышленника. 27-летний житель Артема ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в 2015 году.
В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к 12 эпизодам противоправной деятельности.
На счету обвиняемого 44 украденных аккумулятора и велосипед, который он похитил с территории частного дома. Общая сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей.
В отношении жителя Артема избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело по статье "Кража" передано в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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