Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:04
  1

На выходных в Приморье ожидается снег и гололедица

На выходных в Приморье ожидается снег и гололедица

27 октября днём и в ближайшую ночь существенных изменений в погоде на территории Приморья не ожидается. Преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +12…+17 °C, а фон ночных температур останется на прежнем уровне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во Владивостоке сегодня пасмурно, без осадков, максимальные температуры воздуха ожидаются в пределах +12…+14 °C. Из-за слабого ветра в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (НМУ).

НМУ 1 степени опасности объявлены до 24:00 субботы, 28 октября.

В субботу погода на юге Дальнего Востока начнёт меняться. Во второй половине дня к западным границам Приморья приблизятся фронтальные разделы циклона, смещающегося с северо-востока Китая на Хабаровский край. На западе Приморского края увеличится облачность, и к вечеру начнутся небольшие дожди. В течение дня воздух ещё успеет прогреться до +10…+19 °C.

Во Владивостоке в ближайшие сутки преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.

В воскресенье в течение ночи осадки, преимущественно в виде дождя, распространятся на большую часть края, усилится северо-западный ветер.

Утром на севере Приморья дождь перейдёт в снег, на дорогах образуется гололедица.

Наличие облачности и осадков не повлияет на распределение минимальных температур воздуха. Основной фон ночных температур ожидается до +4…−1 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −8 °C.

Днём на большей части Приморья осадки прекратятся, лишь на северо-востоке местами сохранится небольшой снег.

За фронтом на Приморье распространится гребень азиатского антициклона, вторгнется холодная воздушная масса, похолодает, и дневные температуры воздуха понизятся на 7–10 градусов.

В ночь на воскресенье во Владивостоке возможен небольшой дождь, ветер сменит своё направление на северо-западное и усилится. Похолодает, температурный фон понизится: ночью до +2…+4 °C, днём до +6…+8 °C.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: