На выходных в Приморье ожидается снег и гололедица
27 октября днём и в ближайшую ночь существенных изменений в погоде на территории Приморья не ожидается. Преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +12…+17 °C, а фон ночных температур останется на прежнем уровне.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во Владивостоке сегодня пасмурно, без осадков, максимальные температуры воздуха ожидаются в пределах +12…+14 °C. Из-за слабого ветра в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (НМУ).
НМУ 1 степени опасности объявлены до 24:00 субботы, 28 октября.
В субботу погода на юге Дальнего Востока начнёт меняться. Во второй половине дня к западным границам Приморья приблизятся фронтальные разделы циклона, смещающегося с северо-востока Китая на Хабаровский край. На западе Приморского края увеличится облачность, и к вечеру начнутся небольшие дожди. В течение дня воздух ещё успеет прогреться до +10…+19 °C.
Во Владивостоке в ближайшие сутки преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится.
В воскресенье в течение ночи осадки, преимущественно в виде дождя, распространятся на большую часть края, усилится северо-западный ветер.
Утром на севере Приморья дождь перейдёт в снег, на дорогах образуется гололедица.
Наличие облачности и осадков не повлияет на распределение минимальных температур воздуха. Основной фон ночных температур ожидается до +4…−1 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −8 °C.
Днём на большей части Приморья осадки прекратятся, лишь на северо-востоке местами сохранится небольшой снег.
За фронтом на Приморье распространится гребень азиатского антициклона, вторгнется холодная воздушная масса, похолодает, и дневные температуры воздуха понизятся на 7–10 градусов.
В ночь на воскресенье во Владивостоке возможен небольшой дождь, ветер сменит своё направление на северо-западное и усилится. Похолодает, температурный фон понизится: ночью до +2…+4 °C, днём до +6…+8 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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