«Вести: Приморье»: Призрачную криптовалюту выведут из тени

Призрачную криптовалюту выведут из тени. Во Владивостоке откроют первое в стране крипто-детективное агентство. Краевая столица выбрана пилотной площадкой. Сейчас в России еще нет законодательной базы по цифровой валюте, и неконтролируемая виртуальная лихорадка вылилась в скачок кибер-преступности. Новое агентство будет стоять на страже интернет-безопасности и научит приморцев майнить. О тонкостях криптобизнеса расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]