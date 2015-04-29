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«Вести: Приморье»: Призрачную криптовалюту выведут из тени

Фото: huffingtonpost.com

Призрачную криптовалюту выведут из тени. Во Владивостоке откроют первое в стране крипто-детективное агентство. Краевая столица выбрана пилотной площадкой. Сейчас в России еще нет законодательной базы по цифровой валюте, и неконтролируемая виртуальная лихорадка вылилась в скачок кибер-преступности. Новое агентство будет стоять на страже интернет-безопасности и научит приморцев майнить. О тонкостях криптобизнеса расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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