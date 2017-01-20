В начале недели Приморье ждёт резкое похолодание
Первую половину следующей недели погодные условия над Приморьем будет формировать гребень континентального антициклона, осадки маловероятны. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в ночь на понедельник, 30 октября, в поле повышенного давления и отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. На большей территории края столбики термометров опустятся до 0…−8 °C, в горных районах до −14 °C. Первый рабочий день так же будет прохладным, +2…+13 °C.
Однако похолодание не будет продолжительным. Начиная со вторника, 31 октября, направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, и на юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса. Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3–5 градусов.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Понедельник будет холодным, ночью около 0 °C, днём +7…+9 °C. В дальнейшем потеплеет, и к середине недели температура воздуха поднимется на 6–9 градусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.10.2017 В Приморье похолодает до -15 градусов
-
13.10.2017 На следующей неделе температура воздуха в Приморье будет повышаться
-
02.10.2017 Во второй половине недели в Приморье потеплеет на 2–7 градусов
-
05.02.2017 В Приморье в начале новой недели будет морозно и ветрено
-
03.02.2017 Природа готовит для приморцев новые испытания
-
20.01.2017 Начало новой недели в Приморье будет холодным
Добавить комментарий