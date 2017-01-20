В начале недели Приморье ждёт резкое похолодание

Первую половину следующей недели погодные условия над Приморьем будет формировать гребень континентального антициклона, осадки маловероятны. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в ночь на понедельник, 30 октября, в поле повышенного давления и отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. На большей территории края столбики термометров опустятся до 0…−8 °C, в горных районах до −14 °C. Первый рабочий день так же будет прохладным, +2…+13 °C.

Однако похолодание не будет продолжительным. Начиная со вторника, 31 октября, направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, и на юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса. Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Понедельник будет холодным, ночью около 0 °C, днём +7…+9 °C. В дальнейшем потеплеет, и к середине недели температура воздуха поднимется на 6–9 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]