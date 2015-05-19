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Во Владивостоке чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки

Во Владивостоке чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки

Фото: Администрация г. Владивостока

Дорожные службы Владивостока продолжают восстанавливать решетки и люки системы ливневой канализации на улицах приморской столицы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сейчас специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заняты в восстановлении колодцев и установке новых полимерных люков и решеток ливневой канализации на улицах Давыдова, Кирова, Русской и ряде других.

«Помимо восстановления люков и решёток во Владивостоке ведётся прочистка и восстановление систем ливневой канализации, – рассказала Юлия Шкробот, начальник отдела инженерных коммуникаций администрации города. – Специалисты также занимаются установкой новых водопропускных труб и нарезкой кюветов».

Так, новые водопропускные трубы устанавливают на улицах Угрюмова и Минёров, а также от улицы Рыбацкой, 40 до 2-ой Пригородной, 2.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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