Подозреваемый в жестокой расправе над большекаменским таксистом задержан в Приморье

Подозреваемый в жестокой расправе над большекаменским таксистом был задержан в частом доме в Большом Камне, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

Напомним, ранним утром 23 октября на территории местного детского сада было обнаружено тело 31-летнего мужчины. Убийство случилось на бытовой почве. Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле потерпевшего. Стражи порядка установили личность убийцы и задержали его спустя несколько дней. В СУ СК РФ по Приморскому краю информацию о задержании подтвердили.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]