Депутаты Приморья пообещали принять участие в решении кадрового вопроса в медицинских учреждениях края

Демографические показатели в регионе, строительство новых медицинских учреждений, обновление материально-технической базы уже существующих, а также лекарственное обеспечение и развитие кадрового потенциала отрасли – основные темы, рассмотренные на очередном заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, обращения от населения на доступность и качество оказания медицинской помощи поступают к народным избранникам регулярно.

Укомплектованность кадрами остается одним из главных и сложных вопросов для всей отрасли здравоохранения в России. Нехватка специалистов, особенно узких, несмотря на реализуемую кадровую политику, остро ощущается сегодня и в Приморье.

«Программа, нацеленная на развитие кадрового потенциала в крае, есть. В рамках ее привлекаются целевики для поступления в вуз, софинансируется программа “Земский врач”, есть ряд других направлений по улучшению кадрового состава», – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Между тем, главные врачи лечебных учреждений Приморья, участвующие в заседании комитета, отмечают, что кардинально решить вопрос с кадровым дефицитом в отрасли могло бы выделение служебного жилья.

«Важно, чтобы специалист, особенно молодой, мог рассчитывать на служебное жилье», – отметила главный врач поликлиники №1 Владивостока Ольга Перова.

Она предложила рассмотреть в качестве возможных вариантов для жилья врачей Владивостока высвобожденные общежития ДВФУ, жильцы которых переехали на остров Русский.

«Помещения есть и было бы замечательно, если бы хоть одно здание перешло под общежитие для врачей и учителей», – сказала она.

Председатель комитета Игорь Чемерис заявил, что в этом вопросе необходимо объединить совместные усилия и органов исполнительной власти, и депутатов.

«Нужно точно понять, что требуется сделать. Для решения этого вопроса необходимо объединить усилия. Жилье и зарплата – главные критерии привлечения кадров. С этого и надо начать», – отметил он.

Депутаты планируют в ближайшее время в комплексе рассмотреть вопросы доступности и качества оказания медицинской помощи в Приморье в рамках выездного совещания, которое состоится на территории Артемовского городского округа.

Кроме того, они ждут предложений по закреплению молодых специалистов и от самих главных врачей. Депутаты краевого парламента заверили, что при необходимости готовы выходить с законодательными инициативами в Государственную Думу РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]