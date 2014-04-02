Почти 800 млн рублей направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры Приморья
Из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» муниципалитетам в 2017 году направлено почти 800 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию ЖКХ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, в 2017 году 19 муниципалитетам региона предусмотрено почти 270 миллионов рублей на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
«Благодаря этим средствам в муниципалитетах отремонтируют системы водоснабжения, установят новое оборудование, что позволит снизить потери воды и повысить качество предоставляемых услуг», – прокомментировали в ведомстве.
Более 80 миллионов рублей из бюджета Приморья получили девять муниципалитетов на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.
«Ещё более 420 миллионов рублей на модернизацию и капитальный ремонт направлены в краевые предприятия жилищно-коммунального хозяйства», – пояснили в ведомстве.
Также планируется приобретение и установка 24 автономных модульных котельных в Находке, Лесозаводске, Надеждинском и Шкотовском районах.
Всего в рамках программных мероприятий 2017 года планируется выполнить капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территории 28 муниципальных образованиях края по 58 объектам инженерной инфраструктуры.
Сейчас в итоговом рейтинге эффективности теплоснабжения муниципалитетов Приморья лидируют Кавалеровский, Пограничный, Ханкайский районы, а также Арсеньевский и Находкинский городские округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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