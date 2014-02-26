Лучших сотрудников вневедомственной охраны наградили в Приморье

Торжественное собрание, посвященное 65-летней годовщине со дня образования службы вневедомственной охраны РФ состоялось в администрации Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, вице-губернатор Геннадий Сыромятнов от имени главы региона Андрея Тарасенко вручил Благодарности губернатора за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, инициативу, настойчивость и в связи с празднованием 65-ой годовщины со дня образования службы вневедомственной охраны лучшим сотрудникам ведомства.

Награды получили: майор полиции – начальник штаба батальонов полиции управления вневедомственной охраны по Владивостоку Евгений Баев, прапорщик полиции, старший полицейский взвода в составе роты полиции отдела ВО по Уссурийску Андрей Нечкасов, старшина полиции, старший полицейский взвода роты полиции отдела вневедомственной охраны по Владивостоку Константин Богданов, заведующая хозяйством отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю Гелина Кондратьева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]