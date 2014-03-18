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Владивостокский водитель автобуса выехал на встречную полосу, потому что «очень спешил»

Владивостокский водитель автобуса выехал на встречную полосу, потому что «очень спешил»

Фото: УМВД по ПК

Водитель автобуса «Хендай Супер Аэро Сити» грубо нарушил правила дорожного жвижения в районе дома №17 «А» по улице Стрелочная во Владивостоке. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате инцидента никто не пострадал сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По факту нарушения ПДД сотрудники полиции провели проверку. Инспекторы установили личность водителя. 46-летний водитель автобуса маршрута №82 свою вину отрицать не стал и объяснил, что выехал на встречную полосу, так как «очень спешил».

Мужчина привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде административного штрафа в размере 5 тысяч  рублей либо лишения права управления автотранспортом на срок до 6 месяцев.

Отметим, что в 2017 году водитель уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи  12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством  при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).

Материалы о грубом нарушении Правил дорожного движения направлены на рассмотрение в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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