В пятницу утром сотрудники МЧС провели пожарные учения на одной из высоток Владивостока. Только вот спецтранспорт с трудом мог проехать по улицам города. Проблемы неизменны: беспорядочно припаркованные автомобили и нежелание водителей уступить дорогу машинам спасателей.

К счастью, в этот раз едут не тушить. На высотке по улице Металлистов, 5 сегодня учения. Но приятного всё равно мало. И в ученье, и в бою подъехать к домам во Владивостоке пожарным всегда тяжело.

- Невозможно, машины стоят! Миллиметражи постоянные, люди подпирают и не понимают, что происходит! Они не задумываются, что я спасаю людей.

Тротуары, газоны и пожарные проезды - весь город запаркован автомобилями. Из-за этого прокладывать пожарные рукава приходится на сотни метров от места происшествия.

Александр Егорченко, заместитель начальника ПСЧ-9 г. Владивостока: «Хочется обратиться к автомобилистам, чтобы не бросали машины как попало и оставляли номера телефонов. Таранить мы машину не будем. Была практика, когда пожарные шли пешком и протягивали пожарные рукава, выполняли задачу».

Общий вес пожарной амуниции два десятка килограммов. Лифтами при пожаре пользоваться нельзя. И неважно, какой этаж горит — тянуть магистраль к месту возгорания только на себе.

Антон Скрипко, старший пожарный ПСЧ-9 г. Владивостока: «Килограммы теряются, калории сжигаются. Была ситуация на Аллилуева, машины стояли в три ряда и мы не могли проехать. Горит балкон. Нам пришлось залазить на 12 этаж и спускать пожарного на веревке. Хозяева спали в пьяном угаре».

Учения прошли успешно, теперь спасателям осталось вернуться назад, снова по пробкам и непролазным запаркованным дворам в пожарную часть.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]