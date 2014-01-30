Сотрудники МЧС провели пожарные учения на одной из высоток Владивостока. Видеорепортаж Максима Каленника
В пятницу утром сотрудники МЧС провели пожарные учения на одной из высоток Владивостока. Только вот спецтранспорт с трудом мог проехать по улицам города. Проблемы неизменны: беспорядочно припаркованные автомобили и нежелание водителей уступить дорогу машинам спасателей.
К счастью, в этот раз едут не тушить. На высотке по улице Металлистов, 5 сегодня учения. Но приятного всё равно мало. И в ученье, и в бою подъехать к домам во Владивостоке пожарным всегда тяжело.
- Невозможно, машины стоят! Миллиметражи постоянные, люди подпирают и не понимают, что происходит! Они не задумываются, что я спасаю людей.
Тротуары, газоны и пожарные проезды - весь город запаркован автомобилями. Из-за этого прокладывать пожарные рукава приходится на сотни метров от места происшествия.
Александр Егорченко, заместитель начальника ПСЧ-9 г. Владивостока: «Хочется обратиться к автомобилистам, чтобы не бросали машины как попало и оставляли номера телефонов. Таранить мы машину не будем. Была практика, когда пожарные шли пешком и протягивали пожарные рукава, выполняли задачу».
Общий вес пожарной амуниции два десятка килограммов. Лифтами при пожаре пользоваться нельзя. И неважно, какой этаж горит — тянуть магистраль к месту возгорания только на себе.
Антон Скрипко, старший пожарный ПСЧ-9 г. Владивостока: «Килограммы теряются, калории сжигаются. Была ситуация на Аллилуева, машины стояли в три ряда и мы не могли проехать. Горит балкон. Нам пришлось залазить на 12 этаж и спускать пожарного на веревке. Хозяева спали в пьяном угаре».
Учения прошли успешно, теперь спасателям осталось вернуться назад, снова по пробкам и непролазным запаркованным дворам в пожарную часть.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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