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Тарасенко с женой побывал на матче ХК "Адмирал(фото)

Тарасенко с женой побывал на матче ХК

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» начал домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком» в пятницу, 27 октября.

По словам генерального менеджера «Адмирала» Ильдара Мухометова, команда будет стараться в домашней серии максимально приблизиться к заветной восьмерке.
«Команды идут достаточно близко друг к другу в Восточной конференции, конкуренция здесь намного плотнее, чем на Западе, все может перевернуться достаточно быстро», – сказал он.
Отметим, что в регулярных чемпионатах КХЛ команды встречались девять раз. На счету «Адмирала» – пять побед, у «Нефтехимика» – четыре. К сожалению, на этот раз для владивостокских болельщиков первая игра домашней серии закончилась для "Адмирала" поражением-1:2.

Впервые со времени своего назначения владивостокскую команду приехал поддержать временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой.

Напомним, после встречи с «Нефтехимиком» приморский клуб проведет еще три встречи: 29 октября «моряки» сыграют с «Ак Барсом», 31 октября – с «Салаватом Юлаевым», 2 ноября – с ХК «Сочи».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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