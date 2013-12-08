Странная кража произошла в Уссурийске
В полицию Уссурийска обратилась 38-летняя местная жительница, она сообщила о квартирной краже.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, выставив стекло оконной рамы и, похитив бензопилу и мобильный телефон, скрылся, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина - бывший сожитель потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.
Похищенное имущество возвращено владелице.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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