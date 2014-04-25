Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:15
  0

Приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре

Приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре

Фото: Администрация ПК

В период ноябрьских праздников часть автомобильных пунктов пропуска через государственную границу будет закрыта, сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте туризма Приморского края.

Так, 4, 5 и 6 ноября будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска «Марково».

Эти же направления не будут работать в МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог», но только два дня – 4 и 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, пункт пропуска вернется к обычному режиму работы.

МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 4 по 6 ноября график работы не изменят.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: