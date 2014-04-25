Приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре
В период ноябрьских праздников часть автомобильных пунктов пропуска через государственную границу будет закрыта, сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте туризма Приморского края.
Так, 4, 5 и 6 ноября будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска «Марково».
Эти же направления не будут работать в МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог», но только два дня – 4 и 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, пункт пропуска вернется к обычному режиму работы.
МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 4 по 6 ноября график работы не изменят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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