Пьяная девушка на Crown уничтожила "Скорую помощь" во Владивостоке(фото)
Во Владивостоке в результате столкновения машины скорой медицинской помощи и седана пострадала фельдшер. Спецмашина выгорела дотла.
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @vlcrime.ru, скорая помощь возвращалась с вызова на подстанцию. В районе Нейбута, 32 со встречной полосы вылетел Crown и врезался лоб в лоб в спецмашину. В результате столкновения травмы получила фельдшер скорой.
Через несколько секунд после удара Ford начал дымиться и загорелся , в срочном порядке медики покинули салон. Седан отогнали подальше от полыхающего транспортного средства. У Transit от пожара сгорел тросик стояночного тормоза и горящая машина покатилась назад. Через несколько десятков метров автомобиль остановился. Прибывшие пожарные потушили пламенное горение, но скорая выгорела дотла.
По предварительной информации, водитель Crowna девушка, находясь в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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