Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором сгорел автомобиль скорой помощи
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло на улице Нейбута во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, 30-летняя женщина за рулем Тойоты Краун двигалась со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома №32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась с каретой скорой помощи. В результате ДТП спецмашина загорелась и выгорела дотла.
Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было.
Водитель Тойота Краун от прохождения медосвидетельствования отказалась. Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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