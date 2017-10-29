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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором сгорел автомобиль скорой помощи

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором сгорел автомобиль скорой помощи

Фото: vlcrime

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло на улице Нейбута во Владивостоке. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, 30-летняя женщина за рулем  Тойоты Краун двигалась со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома №32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась с каретой скорой помощи. В результате ДТП спецмашина загорелась и выгорела дотла.

Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было.

Водитель Тойота Краун от прохождения медосвидетельствования  отказалась. Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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