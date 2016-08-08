Во Владивостоке задержана грабительница

В полицию Владивостока обратился 51-летний мужчина. Заявитель сообщил об ограблении.

Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, в районе проспекта 100-летия Владивостока к потерпевшему подбежала неизвестная женщина, толкнула его и похитила сумку с документами и деньгами.

По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 39-летнюю жительницу Владивостока.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]