В Приморье идут поиски пропавшего мужчины
27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения. 23 октября мужчина ушёл в лесной массив в районе села Анучино Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.
28 октября на поиски убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 5 человек и 1 единицы техники. Осмотрено 4 кв. км. лесного массива на северном берегу Кресковского ключа. Поиски результатов не дали. 29 октября поиски продолжаются.
Силы и средства: 10 человек и 3 единицы техники, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.10.2017 В Приморье спасатели уже четвертые сутки ведут поиски сборщицы дикоросов
-
25.09.2017 В Приморье мужчина пошел в лес по ягоды и пропал
-
28.05.2017 В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника
-
29.10.2016 В районе Ольги ищут потерявшегося рыбака
-
21.11.2014 Сборщика дикоросов, потерявшегося в районе сопки Рыжая, ищут приморские спасатели
-
05.10.2014 В Приморье спасатели,полиция и "активисты" ищут 69-летнего мужчину
Добавить комментарий