В Приморье идут поиски пропавшего мужчины

27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения. 23 октября мужчина ушёл в лесной массив в районе села Анучино Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.

28 октября на поиски убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 5 человек и 1 единицы техники. Осмотрено 4 кв. км. лесного массива на северном берегу Кресковского ключа. Поиски результатов не дали. 29 октября поиски продолжаются.

Силы и средства: 10 человек и 3 единицы техники, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]