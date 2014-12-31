В график движения приморских электричек внесены изменения

В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября 2017г. вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов.

Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:



-№6301 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 07.40 еж.)

-№6357 «Владивосток - Раздольное», (отправление в 08.00 вых.дн.)

-№6309 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 09.30 вых.дн.)

-№6312 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 14.45 еж.)

-№6302 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 16.40 еж.)

-№6382 «Кипарисово - Владивосток». (отправление в 19.35 вых.дн.).



- №6325 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 16.30 еж.) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток – Надеждинская» следующим расписанием:

Владивосток 16.25

Первая Речка 16.33

Моргородок 16.37

Вторая Речка 16.41

Чайка 16.47

Седанка 16.51

Санаторная 16.55

Океанская 16.58

Спутник 17.01

Садгород 17.05

Весенняя 17.08

Угольная 17.13

Амурский залив 17.18

Совхозная 17.22

Надеждинская 17.28 (прибытие).



- №6326 «Кипарисово – Третья Рабочая», (отправление в 18.28 еж.) будет курсировать по маршруту «Надеждинская – Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:

Надеждинская 18.54

Совхозная 19.00

Амурский залив 19.04

Угольная 19.09

Весенняя 19.14

Садгород 19.18

Спутник 19.22

Океанская 19.25

Санаторная 19.29

Седанка 19.32

Чайка 19.36

Вторая Речка 19.42

Моргородок 19.47

Третья Рабочая 19.54 (прибытие).



- №6310 «Кипарисово – Владивосток», (отправление в 12.30 по вых.дн.) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:

Кипарисово 12.30

9230 км 12.36

9232 км 12.39

Сиреневка 12.43

9237 км 12.48

Надеждинская 12.55

Совхозная 13.00

Амурский залив 13.04

Угольная 13.09

Весенняя 13.14

Садгород 13.18

Спутник 13.22

Океанская 13.25

Санаторная 13.29

Седанка 13.32

Чайка 13.36

Вторая Речка 13.42

Моргородок 13.46

Первая Речка 13.50

Владивосток 13.57 (прибытие).



- №6461/6460 «Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская», (отправление в 07.23),

будет курсировать по выходным и праздничным дням:

- №6461 «Владивосток - Партизанск», (отправление в 07.23) будет курсировать по рабочим дням.



- №6459/6482 «Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток», (отправление в 16.07),

будет курсировать по выходным и праздничным дням:



- №6482 «Партизанск – Владивосток, (отправление в 17.30), будет курсировать по рабочим дням.

Вся информация о расписании движения пригородных электропоездов, в том числе текущие изменения, а также быстрое безналичное приобретение билетов доступны круглосуточно в мобильном приложении «Пригород» на смартфонах и планшетах. О полном переходе пригородных электропоездов на зимнее расписание будет сообщено дополнительно.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить, позвонив в справочную службу по пригородным электропоездам: 8 (423) 2-245-431.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]