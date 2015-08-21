Константин Межонов выступил с важным заявлением

В понедельник, 30 ноября, во Владивостоке на заседании выступил и.о. мэра краевого центра Константин Межонов со словами благодарности в адрес коллег и сообщил, что переходит на работу в администрацию края.

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30 октября в думе Владивостока прошла рабочая встреча представителей думы и администрации города, в которой принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В этот день глава региона озвучил новое кадровое решение — предложил и.о. мэра Владивостока перейти на работу в краевую администрацию.

«Хотел предложить Константину Анатольевичу Межонову перейти в краевую команду, забрать у вас его. Ведь он толковый специалист. Он будет вице-губернатором. Будет отвечать за культуры и образование то что хорошо умеет делать. Думаю, он справится. А в городе останется заместитель Алексей Литвинов», – заявил глава региона.

Константин Межонов поблагодарил врио губернатора за предложение.

«Я дал согласие, хочу поблагодарить команду администрации Владивостока, где проработал полгода, депутатов городской Думы за совместную работу», – сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]