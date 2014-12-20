Игорь Борбот требует от властей США доказать степень своей опасности для общества

Россиянин Игорь Борбот, который содержится в США под стражей по подозрению в нарушении визового режима и который настаивает на освобождении под залог на время рассмотрения его дела о депортации и заявки на предоставление убежища, требует от американских властей представить доказательства того, что он является угрозой для общества.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РАПСИ, бывший глава Дальневосточного центра судостроения прибыл в США в сентябре 2014 года. А в апреле 2016 года он был задержан сотрудниками иммиграционной службы пор подозрению в превышении срока пребывания в стране. С тех пор Борбот содержится в исправительном учреждении округа Хадсон (штат Нью-Джерси). Ему было отказано в освобождении под залог на том основании, что он представляет опасность для общества: его имя значится в базе Интерпола по запросу РФ, где в отношении Борбота возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Федеральный суд Нью-Джерси в июле этого года отклонил ходатайство россиянина о признании незаконным решения иммиграционных властей США, отказавшихся выпустить его под залог. Рассмотрев обстоятельства дела, суд указал, что не обладает юрисдикцией, позволившей бы ему выступить в роли некоей «апелляционной инстанции» по решениям о содержании или освобождении из-под стражи иностранных лиц, принимаемым иммиграционной службой.

Кроме того, суд отклонил жалобы Борбота на длительность срока содержания под стражей, отметив, что россиянин располагал всеми необходимыми возможностями для оспаривания соответствующего решения иммиграционных властей.

Борбот оспорил постановление суда в апелляционном суде, настаивая на проведении слушания, на котором американские власти могли бы представить свидетельства того, что он является угрозой для общества. В конце минувшей неделе адвокаты россиянина направили бриф (копия имеется в распоряжении РАПСИ) в Апелляционный суд по третьему округу, где рассматривается апелляция.

Сам Борбот связывает свое преследование в России и задержание в Соединенных Штатах с тем, что он в свое время отказался уступить третьим лицам активы, в частности, долю в учрежденной им в 1994 году «Компании Владивосток девелопмент», которая вложилась в ряд прибыльных проектов и которая оценивалась в 350 миллионов долларов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]