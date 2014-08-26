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Константин Межонов будет курировать вопросы образования и культуры

Константин Межонов будет курировать вопросы образования и культуры

Фото: newsvl.ru

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с депутатами думы Владивостока и руководством администрации города проходит 30 октября в зале заседаний думы. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития краевой столицы.

В ходе встречи Андрей Тарасенко сообщил, что исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов будет назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим, в числе основных, вопросы образования и культуры. Об этом сообщает «Вести. Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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