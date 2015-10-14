Впервые за 15 лет в Приморье возобновлено производство женьшеня
В селе Староваровка Анучинского района заканчивается первая высадка корней женьшеня. Для посадок использована приморская рассада женьшеня, часть корней – это тот самый знаменитый женьшень, который выращивался в специализированном совхозе «Женьшень», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа».
Кроме того, в Староваровке завершаются земляные работы по подготовке площадей для будущих высадок корней. В апреле 2018 года продолжатся работы по высадке женьшеня. Тогда же специалисты ждут первые всходы материала, посаженного сейчас.
Панируется, что через пять лет посевы женьшеня достигнут площади в 20 гектаров. Первые корни товарной спелости также появятся только через пять лет, таков срок созревания качественного корня.
Предполагается, что женьшень будет поставляться на фармакологические предприятия России и на экспорт. В корне женьшеня содержится более сотни биологически активных веществ, благотворно влияющих на организм человека. Женьшень очень популярен в медицине Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.
Напомним, в 1961 году в Анучинском районе было основано первое в СССР специализированное хозяйство по выращиванию женьшеня – совхоз «Женьшень». В 2002 году совхоз прекратил свое существование. Сегодня на этих землях снова занимаются разведением редкой культуры. Наладить производство женьшеня помогает технолог с огромным опытом, в свое время работавший в этом совхозе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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